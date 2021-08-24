СПЧ не нашел нарушений в признании «Дождя» иностранным агентом
По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, никаких нарушений законодательства в том, что касается включения телеканала «Дождь» в реестр иностранных агентов, обнаружено не было
Совет по правам человека при президенте России не нашел нарушений в решении Минюста РФ признать телеканал «Дождь» иностранным агентом.
Глава совета Валерий Фадеев сообщил ТАСС, что он ознакомился с разъяснением Минюста и пришел к выводу, что закон был соблюден в полной мере. По словам правозащитника, никаких нарушений законодательства в том, что касается включения телеканала «Дождь» в реестр иностранных агентов, обнаружено не было.
Первый критерий — это распространение информации, публикаций, созданных СМИ-иноагентами, а второй критерий — это получение финансирования из-за рубежа. Глава СПЧ утверждает, что «оба этих критерия имеют место».
Также стало известно, что «Дождь» включили в реестр инагентов по запросу Роскомнадзора. Ведомство пожаловалось, что телеканал цитирует «материалы, созданные другими иноагентами».