Международный валютный фонд перечислил России 18 млрд долларов
Согласно решению фонда от 2 августа 2021 года, эмиссия в объеме 650 млрд долларов распределена между странами в соответствии с квотами. Большую часть денег досталась США (17,4% от общей суммы)
Международный валютный фонд (МВФ) перечислил России пакет специальных прав заимствований (SDR) в объеме 18 млрд долларов.
Согласно решению фонда от 2 августа 2021 года, эмиссия в объеме 650 млрд долларов распределена между странами в соответствии с квотами. Большую часть денег досталась США (17,4% от общей суммы). Для сравнения, Россия получила 2,71%.
Странам СНГ, Грузии и Украине было перечислено 25 млрд долларов.
SDR — это искусственное платежное средство, курс которого зависит от взаимного курса доллара, евро, иены, британского фунта и юаня. До нынешнего размещения в обращении находились 290 миллиардов долларов SDR. Таким образом, объем этих средств вырос в три раза, сообщает «Лента.ру».
России для получения реальных средств SDR необходимо либо обменять на валюту в другой стране, либо получить кредит МВФ.
Стоит также отметить, что в текущем году Венесуэла, Мьянма и Афганистан остались без средств SDR по политическим причинам, однако Белоруссия, власти которой попали под санкции из-за разгона протестов, все же получила 900 млн долларов.