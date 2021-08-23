23 августа 2021, 16:14
«Талибан» потребовал от США вывезти своих военных до конца августа
«Если США или Великобритания захотят дополнительное время для продолжения эвакуации, наш ответ — «нет». Или они столкнутся с последствиями», — заявил представитель «Талибана»
Фото: reform.by
Движение «Талибан» (признано террористическими и запрещено в России) потребовало от США до 31 августа вывести своих военных из Афганистана. Пребывание американского контингента в стране после указанной даты талибы будут рассматривать как продолжение оккупации страны.
«Если США или Великобритания захотят дополнительное время для продолжения эвакуации, наш ответ — «нет». Или они столкнутся с последствиями», — заявил представитель «Талибана».
Президент США Джо Байден в свою очередь сообщил, что власти страны вывезли из Афганистана 33 тысячи человек. Только за минувшие выходные из страны эвакуировали 11 тысяч человек.