23 августа 2021, 15:32
Апелляционный суд признал законным снятие Льва Шлосберга с выборов в Госдуму
Политик написал в Twitter, что апелляционный суд отказал ему в привлечении ЦИК для дачи заключения по делу и в ходатайстве об истребовании результатов проверки Минюста России его кандидатуры
Фото: informpskov.ru
Первый апелляционный суд признал законным решение Мосгорсуда о снятии с выборов в Госдуму псковского депутата от «Яблока» Льва Шлосберга.
Политик написал в Twitter, что апелляционный суд отказал ему в привлечении ЦИК для дачи заключения по делу и в ходатайстве об истребовании результатов проверки Минюста России его кандидатуры.
Лев Шлосберг назвал решение апелляционного суда необоснованным и незаконным. Политик намерен обратиться в Верховный суд России.
Псковского оппозиционного политика сняли с выборов в Госдуму из-за его связи с Алексеем Навальным и его организациями, которые были признаны экстремистскими.