Конфискованный у экс-мэра Владивостока особняк продали на аукционе за 47,6 млн рублей
Росимущество в ходе аукциона продало жилой дом и земельный участок бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который был осужден за коррупцию
Росимущество в ходе аукциона продало жилой дом и земельный участок бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который был осужден за коррупцию.
Дом бывшего чиновника был реализован за 47,6 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торговой площадки «Сбербанк-АСТ».
Площадь конфискованного у экс-мэра Владивостока дома составляет 494 кв.м., а площадь земельного участка под ним - 600 кв.м. Особняк Игоря Пушкарева располагается на улице Таежная во Владивостоке.
Дом на аукционе купила «Универсальная лизинговая компания». Она же была единственным участником торгов, поэтому существенного повышения стоимости лота не произошло. Росимущество выставляло особняк за 47,147 млн рублей, а продан он был за 47,647 млн рублей.
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев в 2019 году был осужден на 15 лет лишения свободы в отбыванием срока в колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 500 млн рублей. Суд признал чиновника виновным в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.