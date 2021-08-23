23 августа 2021, 14:24
РФС предложил отменить лимит на иностранных футболистов в премьер-лиге
Глава союза Александр Дюков заявил, что сейчас в Российской премьер-лиге действует лимит «8+17». Это означает, что в заявке футбольного клуба из 25 человек может быть не более восьми иностранцев. Остальные должны быть россиянами
Фото: fifaxa-game.com
Российский футбольный союз (РФС) предложил отказаться от лимита на легионеров в национальном чемпионате.
Глава союза Александр Дюков заявил, что сейчас в Российской премьер-лиге действует лимит «8+17». Это означает, что в заявке футбольного клуба из 25 человек может быть не более восьми иностранцев. Остальные должны быть россиянами.
В РФС же предлагают изменить принцип определения числа легионеров, а точнее отказаться от лимита на иностранных игроков.
После провального выступления сборной России по футболу на Евро-2020 (команда не смогла пробиться в плей-офф) в РФС заявили о планах провести реформу российского футбола. Эта реформа предполагает отмену лимита на легионеров.