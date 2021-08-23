Профсоюз журналистов анонсировал митинг против закона об иностранных агентах
Профсоюз журналистов направил в мэрию Москвы уведомление на проведение митинга против закона об «иностранных агентах» и его применения в отношении СМИ
Профсоюз журналистов направил в мэрию Москвы уведомление на проведение митинга против закона об «иностранных агентах» и его применения в отношении СМИ.
Акция протеста запланирована на 4 сентября. В качестве места проведения митинга указана Пушкинская площадь.
В профсоюзе журналистов сообщили, что поводом для проведения протестного митинга стали действия Минюста по включению ведущих независимых СМИ и их сотрудников в реестр иностранных агентов.
В организации выразили надежду на то, что солидарность журналистов поможет отменить законы, которые ставят под удар сотрудников свободных СМИ.
Напомним, что за последнее время Минюст включил в реестр иностранных агентов телеканал «Дождь», издание «Важные истории», The Insider, «Медуза», а также сотрудников «Проекта» и «Открытых медиа».