23 августа 2021, 13:10
Сотрудники ФСБ задержали в Туле украинца за сбор сведений о разработках стрелкового оружия
В Туле сотрудники ФСБ России задержали гражданина Украины по подозрению в сборе секретных сведений о новейших образцах российского оружия
Фото: free.1tv.ru
В Туле сотрудники ФСБ России задержали гражданина Украины по подозрению в сборе секретных сведений о новейших образцах российского оружия.
В Центре общественных связей ФСБ рассказали агентству ТАСС, что задержанный по заданию разведки и спецслужб Украины искал сотрудников оборонных предприятий с доступом к секретной информации с целью их вербовки.
Гражданина Украины интересовали в первую очередь российские разработки в области создания стрелкового оружия.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».