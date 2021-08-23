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23 августа 2021, 12:57

Офицер российской армии пожаловался на невозможность уволиться со службы

Военнослужащий российской армии Кирилл Оленьев записал видеообращение, в котором рассказал, что уже долго время начальство не дает ему уволиться со службы

Офицер российской армии пожаловался на невозможность уволиться со службы
Фото: ekstrasensi.net

Военнослужащий российской армии Кирилл Оленьев записал видеообращение, в котором рассказал, что уже долго время начальство не дает ему уволиться со службы. Офицер предпринял несколько попыток уволиться, но все они оказались безуспешными.

Кирилл Оленьев рассказал, что закончил Военную академию материально-технического обеспечения в Санкт-Петербурге в мае 2020 года, после чего его направили по распределению в Йошкар-Олу.

Через год офицер решил уволиться из-за низкой зарплаты и еще из-за того, что выполнение воинских обязанностей сводилось к земляным работам, уборке территории и покосу травы.

Чтобы уволиться Оленьеву пришлось сначала написать рапорт в воинской части, затем этот рапорт должен был пройти через дивизию, армию, штаб РВСН, главное управление кадров Минобороны. Однако документы мужчины доходили до армии и возвращались обратно. Кириллу Оленьеву объяснили, что он якобы выбрал не ту статью для увольнения, и вообще. «никто не будет увольнять молодого офицера». 

Тогда военный решил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, что является нарушением федерального законодательства, и сам на себя написал жалобу в прокуратуру. Однако и после этого Оленьева не уволили.

Военнослужащий сообщил также, что готов выплатить государству неустойку в размере 200 тысяч рублей за разрыв контракта и освобождение из «бюрократического плена Минобороны», однако продолжать дальше служить он не намерен.

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