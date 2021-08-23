Башкирских гаишников обвинили в создании преступного сообщества с целью получения взяток
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении семи бывших сотрудников ГИБДД, которых подозревают в создании преступного сообщества с целью получения взяток
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении семи бывших сотрудников ГИБДД, которых подозревают в создании преступного сообщества с целью получения взяток. По предварительным подсчетам, гаишники набрали взяток на миллиард рублей.
Телеграм-канал Mash сообщает, что обвиняемыми по делу проходят бывший начальник, его заместитель и пятеро инспекторов межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД МВД по республике Башкортостан. Согласно сайту ГУ МВД по Башкирии, ранее МРЭО возглавлял Ильдус Шайбаков, а его заместителем был Айдар Гиндуллин.
Следствие установило, что с 2016 года сотрудники ГИБДД за вознаграждение выдавали водительские права гражданам без сдачи экзаменов. Стоимость водительского удостоверения составляла от 14 до 40 тысяч рублей.
За несколько лет уфимские гаишники получили от более 400 водителей взяток на миллиард рублей. У подозреваемых обнаружено имущество общей стоимостью 40 млн рублей.
Бывшего начальника МРЭО ГИБДД, которого считают организатором преступной группировки, объявили в розыск. Его местонахождение устанавливается. Остальные фигуранты дела находятся под домашним арестом.
Напомним, что это уже не первое крупное дело в отношении сотрудников Госавтоинспекции. Так, в Ставрополе в июле был арестован начальник ГИБДД по региону Алексей Сафонов. Высокопоставленного полицейского и его подчиненных обвиняют в продаже поддельных пропусков на перевозку грузов.
Затем уголовные дела были возбуждены в отношении сотрудников ГИБДД Таганрога и Новочеркасска. По данным следствия, представители автошкол платили гаишникам, чтобы их ученики успешно сдавали экзамены на водительские права.