23 августа 2021, 11:17
Издание «Проект», объявленное нежелательной организацией, сменит название
Издание «Проект», которое российские власти объявили нежелательной организацией, перезапустится под новым названием. Теперь «Проект» будет называться «Агентством»
Фото: vmfestival.ru
Издание «Проект», которое российские власти объявили нежелательной организацией, перезапустится под новым названием. Теперь «Проект» будет называться «Агентством».
Главред «Проекта» Роман Баданин сообщил в интервью The New York Times, что его издание в основном специализируется на расследованиях о высокопоставленных российских чиновниках. Ранее российские власти объявили издание нежелательной организацией, а восьмерых сотрудников внесли в реестр «иностранных агентов».
В связи с решением властей, компания-издатель «Проекта» была ликвидирована. Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин уехали из России в США из опасений уголовного преследования.