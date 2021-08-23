23 августа 2021, 11:10
Дело об убийстве 8-летней школьницы будет вести лучший в стране «охотник на маньяков»
Расследованием убийства 8-летней школьница Насти Муравьевой, которую нашли мертвой в Тюмени после почти полутора месяцев поисков, займется один из лучших в России «охотников на маньяков» Евгений Карчевский
Фото: amp.vesti.ru
Расследованием убийства 8-летней школьница Насти Муравьевой, которую нашли мертвой в Тюмени после почти полутора месяцев поисков, займется один из лучших в России «охотников на маньяков» Евгений Карчевский. Подполковник уже прибыл в Тюмень из Москвы.
Евгений Карачевский считается одним из лучших специалистов по серийным убийцам в стране. Ранее он поймал «ангарского маньяка» Михаила Попкова (причастен к 84 убийствам) и «тулунского маньяка» Павла Шувалова (его жертвами стали 24 человека).
По данным СМИ, убитая школьница Настя Муравьева могла стать жертвой «маньяка с электропроводом». Именно поэтому дело об убийстве девочки было передано «охотнику на маньяков».