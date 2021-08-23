Иркутская область решила ввести для туристов сбор в размере 100 рублей в сутки
Глава агентства по туризму Екатерина Сливина сообщила, что область решила присоединиться к тем регионам, где уже несколько лет проводится эксперимент по взиманию курортного сбора
Власти Иркутской области предложили ввести курортный сбор с туристов и всех приезжих. Размер «налога на туристов» составит 100 рублей в сутки.
Глава агентства по туризму Екатерина Сливина сообщила ТАСС, что область решила присоединиться к тем регионам, где уже несколько лет проводится эксперимент по взиманию курортного сбора.
Власти Иркутской области также предложили федеральному центру дать регионам возможность самостоятельно решать, на какие нужды им следует направлять курортный сбор. Отметим, что по законодательству деньги от «налога на туристов» должен идти на создание рекреационной, курортной инфраструктуры.
Напомним, что сейчас курортных сбор с приезжих взимается в Крыму, Краснодарском крае, Ставропольском крае и Алтайском крае. В среднем размер налога составляет 50 рублей в сутки с человека.