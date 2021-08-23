23 августа 2021, 10:15
Агитаторы «Единой России» дарят избирателям крышки для консервирования
Так, жителям поселка Красная Горбатка (Владимирская область) металлические крышки для консервации заготовок с символикой «Единой России» дарили на праздновании дня основания населенного пункта
Фото: «Горбатка.ру»
Агитаторы «Единой России» в разгар сбора урожая раздают избирателям подарочные наборы с крышками для консервирования с логотипом партии власти.
Так, жителям поселка Красная Горбатка (Владимирская область) металлические крышки для консервации заготовок с символикой «Единой России» дарили на праздновании дня основания населенного пункта. Агитаторы партии власти раздавали крышки на входе в Дом культуры, сообщает издание «Горбатка.ру».
В Вологде в комплекте с бесплатными крышками избирателям выдают агитационную листовку кандидата в депутаты Госдумы от партии власти Валентины Артамоновой.
Сами избиратели по поводу предвыборных подарков от «Единой России» шутят, что на них не хватает лозунга «Вам крышка!».