23 августа 2021, 09:56
Жителям Поволжья, Урала и Сибири пообещали «колоссальную жару» в конце лета
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара прогнозируется в Поволжье, на Урале и в некоторых регионах Сибири
Фото: e-news.su
Синоптики пообещали жителям некоторых регионов России «колоссальную жару» в конце августа.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара прогнозируется в Поволжье, на Урале и в некоторых регионах Сибири.
Так, в Приволжье до конца этой рабочей недели температура воздуха будет выше нормы на 6-9 градусов, а на Урале и в Сибири - на 8-11 градусов.
«Жара колоссальная», — отметил синоптик.
В Гидрометцентре уточнили, что, например, в Ханты-Мансийском АО ожидается 33-градусная жара, в Свердловской и Курганской областях столбики термометров покажут 36 градусов, а в Башкортостане — 38-40 градусов.