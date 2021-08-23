В Госдуме предложили запретить в школах дорогие смартфоны, чтобы искоренить зависть
Депутат Государственной думы от «Единой России» Виталий Милонов предложил Минпросвещения составить список одобренных для школьников моделей смартфонов
Депутат Государственной думы от «Единой России» Виталий Милонов предложил Минпросвещения составить список одобренных для школьников моделей смартфонов. По мнению парламентария, это позволит искоренить зависть детей друг к другу.
В своем письме на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова Виталий Милонов написал, что дети с дорогими смартфонами последней модели становятся в глазах одноклассников «своеобразной школьной аристократией» и вызывают зависть у остальных. Расслоение детей и завить, по мнению депутата, создает нездоровую обстановку в школах, сообщает RT.
В этой связи депутат просит министра разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, «который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами». В список «одобренных» должны войти смартфоны, которые «по карману любой семье».