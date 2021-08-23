23 августа 2021, 01:42
В «Лужниках» задержали двух болельщиков, которые вывесили флаг протестного движения Беларуси
В Москве на стадионе «Лужники» сотрудники полиции задержали двух активистов, которые во время матча по пляжному футболу развернули бело-красно-белый флаг (символ протестного движения в Белоруссии)
Фото: sport24.ru
В Москве на стадионе «Лужники» сотрудники полиции задержали двух активистов, которые во время матча по пляжному футболу развернули бело-красно-белый флаг (символ протестного движения в Белоруссии).
По данным «ОВД-Инфо», в отношении активистов составили протоколы о нарушении правил поведения зрителей на спортивном мероприятии. Задержанных оставили в отделении полиции до 23 августа.
В «Лужниках» проходит матч между сборной Белоруссии и Швейцарии. Белоруссии проиграла со счетом 3:7.