23 августа 2021, 01:14
Сергею Фургалу и другим арестантам в СИЗО «Лефортово» запретили спать днем и слушать новости
Администрация московского СИЗО «Лефортово», где находится экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, запретила арестантам спать днем и брать на прогулку воду
Фото: sibadvokat.ru
Администрация московского СИЗО «Лефортово», где находится экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, запретила арестантам спать днем и брать на прогулку воду.
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил, что спать днем запретили, но при этом не запретили заключенным лежать на кровати и даже закрывать при этом глаза.
Кроме того, Сергей Фургал и другие заключенные пожаловались на то, что в изоляторе перестали транслировать новости по радио, а на прогулку запретили брать воду.