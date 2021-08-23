Маргарита Юдина сообщила о незаконном проникновении силовиков в ее дом
Жительница Ленинградской области Маргарита Юдина, которую на митинге в поддержку Алексея Навального 23 января полицейский ударил ногой в живот, заявила о незаконном проникновении в ее дом силовиками
Жительница Ленинградской области Маргарита Юдина, которую на митинге в поддержку Алексея Навального 23 января полицейский ударил ногой в живот, заявила о незаконном проникновении в ее дом силовиками.
В Facebook Маргарита Юдина написала, что сначала следователь настойчиво вызывал ее с детьми в Санкт-Петербург, чтобы задать вопросы «о давлении, которое оказывалось на нее после акции 23 января».
Женщина поехала к следователю, но взяла с собой только старшего сына. Пока она находилась в Петербурге, в ее дом явились сотрудники правоохранительных органов, которые заставили ее младших детей покинуть помещение под предлогом эвакуации из-за угрозы взрыва.
Маргарита Юдина полагает, что силовики провели незаконный обыск в ее доме и могли установить прослушку.
В Следственный органах информацию о визите силовиков в дом Маргариты Юдиной пока не прокомментировали, сообщает «Новая газета».