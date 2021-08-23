Власти Японии отказались предоставлять дипломатам сведения о попросившим убежище россиянине
Власти Японии отказались предоставить информацию о российском гражданине, который 20 августа приплыл на резиновой лодке с острова Кунашир в Накасибэцу и попросил политического убежища
Власти Японии отказались предоставить информацию о российском гражданине, который 20 августа приплыл на резиновой лодке с острова Кунашир в Накасибэцу и попросил политического убежища.
В генконсульстве России в Саппоро сообщили, что японские СМИ публикуют разные подробности инцидента, однако «компетентные органы отказываются предоставить нам официальную информацию».
В японской полиции на запросы консульства утверждают, что у них нет никакой информации, поскольку россиянина передали иммиграционной службе. Управление безопасности на море также ссылается на полное отсутствие данных. При этом начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии заявил о невозможности сотрудничества с Генконсульством РФ. «А МИД Японии отсылает нас в иммиграцию Саппоро. Круг замкнулся», — заявили российские дипломаты.
По данным РИА Новости, попросивший у властей Японии убежища мужчина родом из Удмуртии, а на Кунашире он прожил три года, получив дальневосточный гектар. 38-летний россиянин на резиновой лодке до Японии проплыл 20 километров. По другим данным, мужчина добрался до Японии вплавь в гидрокостюме. Предположительно его зовут Ваас Феникс Нокард (в прошлом Владимир).
Информагентство также сообщает, что ранее мужчина уже бывал в Японии, но в 2011 был депортирован оттуда за нарушение визового режима.