22 августа 2021, 18:38
Президент во время встречи с единороссами перед выборами пообещал выплаты пенсионерам и военным
Президент Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России», которую решили провести накануне выборов в Госдуму, предложил разово выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным - 15 тысяч рублей
Фото: Kremlin.ru
Президент Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России», которую решили провести накануне выборов в Госдуму, предложил разово выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным - 15 тысяч рублей.
Глава государства отметил, что на пенсионеров «давит инфляция», поэтому необходимо выплатить им дополнительные деньги.
Владимир Путин предложил реализовать свое предложение уже после выборов в Госдуму, когда «Едина Россия» сформирует свою фракцию. Деньги от государства будут выплачены пенсионерам и военным до конца текущего года.