Полицейские предлагают сторонникам Навального написать заявление о краже персональных данных
Более 700 россиян сообщили о визите к ним сотрудников полиции из-за их поддержки Алексея Навального, его сторонников и проектов. Все они ранее регистрировались на сайтах «Умное голосование» и «Свободу Навальному»
Более 700 россиян сообщили о визите к ним сотрудников полиции из-за их поддержки Алексея Навального, его сторонников и проектов. Все они ранее регистрировались на сайтах «Умное голосование» и «Свободу Навальному».
732 гражданина сообщили «ОВД-Инфо», что полицейские предложили им написать заявление по факту кражи их персональных данных из-за слива базы сторонников Алексея Навального.
В «ОВД-Инфо» также сообщили, что сами полицейские признаются, что на работе им выдали списки «на сотни человек», которых нужно обойти и предложить им написать заявление.
Некоторым гражданам полицейские задают вопросы по поводу перечисления пожертвований на антикоррупционную деятельность команды Алексея Навального.
Журналист «Холода» Михаил Зеленский в свою очередь сообщил, что ему позвонил полицейский с предложением написать заявление о краже данных. Силовик рассказал, что сейчас по делу об утечке персональный данных проводится доследственная проверка.