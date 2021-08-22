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22 августа 2021, 09:29

«Росэнергоатом» потратил 3 млрд рублей на страхование атомных станций

В России все атомные электростанции застрахуют от «катастрофических рисков» сроком на два года и на сумму 2 трлн рублей. Контракт на страхование АЭС достался компании «СОГАЗ»

«Росэнергоатом» потратил 3 млрд рублей на страхование атомных станций
Фото: rosenergoatom.ru

В России все атомные электростанции застрахуют от «катастрофических рисков» сроком на два года и на сумму 2 трлн рублей. Контракт на страхование АЭС достался компании «СОГАЗ».

Концерн «Росэнергоатом» (входит в государственную корпорацию «Росатом») застраховал Балаковскую атомную станцию, Белоярскую АС, Кольскую АС, Курскую АС, Ленинградскую АС, Нововоронежскую АС, Ростовскую АС и Смоленскую АС. Стоимость контракта составила 3 млрд рублей, сообщает Znak.com.

Таким образом, российские атомные станции были застрахованы от утраты, повреждения застрахованного имущества в результате радиационного воздействия, пожара, взрыва, падения воздушных судов, их частей или груза, природных стихий (урагана, землетрясения, извержения вулкана, тайфуна и т.д.), а также противоправных действий третьих лиц, терроризма, диверсии, поломок оборудования и хакерских атак.

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