«Росэнергоатом» потратил 3 млрд рублей на страхование атомных станций
В России все атомные электростанции застрахуют от «катастрофических рисков» сроком на два года и на сумму 2 трлн рублей. Контракт на страхование АЭС достался компании «СОГАЗ»
В России все атомные электростанции застрахуют от «катастрофических рисков» сроком на два года и на сумму 2 трлн рублей. Контракт на страхование АЭС достался компании «СОГАЗ».
Концерн «Росэнергоатом» (входит в государственную корпорацию «Росатом») застраховал Балаковскую атомную станцию, Белоярскую АС, Кольскую АС, Курскую АС, Ленинградскую АС, Нововоронежскую АС, Ростовскую АС и Смоленскую АС. Стоимость контракта составила 3 млрд рублей, сообщает Znak.com.
Таким образом, российские атомные станции были застрахованы от утраты, повреждения застрахованного имущества в результате радиационного воздействия, пожара, взрыва, падения воздушных судов, их частей или груза, природных стихий (урагана, землетрясения, извержения вулкана, тайфуна и т.д.), а также противоправных действий третьих лиц, терроризма, диверсии, поломок оборудования и хакерских атак.