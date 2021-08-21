Минюст объявил «инагентом» объединение журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор»
В министерстве заявили, что данное объединение якобы получало деньги от филиала Фонда Фридриха Науманна за свободу в России, а также от фонда PRO NOVA
Министерство юстиции внесло в список иностранныз агентов объединений журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор».
В министерстве заявили, что данное объединение якобы получало деньги от филиала Фонда Фридриха Науманна за свободу (Германия) в России, а также от фонда PRO NOVA (Молдавия).
В заявлении ведомства также говорится, что целью «Четвертого сектора» является оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, а также на их решения и действия.
Глава «Четвертого сектора» Анастасия Сечина написала в Facebook, что организация приняла решение о ликвидации. При этом в скором будущем будет создано неформальное содружество журналистов-фрилансеров «Артель».
Анастасия Сечина также отметила, что «Четвертый сектор» занимался журналистикой, а не политической деятельностью, однако для российских чиновников даже «учить диабетиков писать обращения в прокуратуру — это и есть политическая деятельность».
Напомним, что днем ранее Минюст включил в список инагентов телеканал «Дождь» и издание «Важные истории».