Россиянин попросил политическое убежище в Японии. Он приплыл на остров Хоккайдо с Кунашира
Японское агентство Kyodo сообщило, что гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии и попросил политическое убежище
Японское агентство Kyodo сообщило со ссылкой на источники в правительстве, что гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии и попросил политическое убежище, пишет Новая газета. Полиция пока не известила об этом генеральное консульство России.
«Полиция утверждает, что никого не задерживала, а делом занимается иммиграционная служба», — рассказал РИА Новости генконсул в Саппоро Сергей Марин.
Российское посольство в Японии сообщило, что «находится в тесном контакте с японскими компетентными органами» в связи с информацией в СМИ об обратившемся к японским властям россиянине.
Как пишет Kyodo, сотрудники миграционного бюро Саппоро разберутся в ситуации и решат, выдать ли гражданину РФ временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать его на родину.
Остров Кунашир находится примерно в 20 километрах от острова Хоккайдо.