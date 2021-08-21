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Общество
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21 августа 2021, 18:39

Россиянин попросил политическое убежище в Японии. Он приплыл на остров Хоккайдо с Кунашира

Японское агентство Kyodo сообщило, что гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии и попросил политическое убежище

Россиянин попросил политическое убежище в Японии. Он приплыл на остров Хоккайдо с Кунашира
Фото: commons.wikimedia.org

Японское агентство Kyodo сообщило со ссылкой на источники в правительстве, что гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии и попросил политическое убежище, пишет Новая газета. Полиция пока не известила об этом генеральное консульство России.

«Полиция утверждает, что никого не задерживала, а делом занимается иммиграционная служба», — рассказал РИА Новости генконсул в Саппоро Сергей Марин.

Российское посольство в Японии сообщило, что «находится в тесном контакте с японскими компетентными органами» в связи с информацией в СМИ об обратившемся к японским властям россиянине.

Как пишет Kyodo, сотрудники миграционного бюро Саппоро разберутся в ситуации и решат, выдать ли гражданину РФ временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать его на родину.

Остров Кунашир находится примерно в 20 километрах от острова Хоккайдо.

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