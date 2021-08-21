21 августа 2021, 10:35
Российские власти решили превратить Курилы в офшорную зону
Вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев сообщил, что фактически Курилы станут офшором
Фото: pkgo.kamgov.ru
Российские власти планируют создать на Курильских островах свободную налоговую зону.
Вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев сообщил, что фактически Курилы станут офшором.
«Налогов на Курилах почти не останется. Это первое, второе — не просто будут сняты ставки налогов, а у тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов», — заявил правительственный чиновник, слова которого приводит РБК.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что на Курилах налогоплательщиков могут освободить от налога на прибыль, НДС, имущественного налога, налога на землю, на транспортные средства.