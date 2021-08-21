Ректор петербургского вуза предложил отказывать непривитым студентам в выдаче дипломов
Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий предложил не выдавать дипломы после окончания университета студентам, которые не сделали прививку от коронавируса. Своим отказом от вакцинации студенты демонстрируют невежество
Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий предложил не выдавать дипломы после окончания университета студентам, которые не сделали прививку от коронавируса.
По мнению ректора, своим отказом от вакцинации студенты демонстрируют невежество и недостойны иметь дипломы о высшем образовании.
«Когда человек отказывается от прививки без каких-либо признанных наукой и практической медициной оснований, его поведение не только принимает антиобщественный характер, но и демонстрирует невежество, недостаток фундаментальности образования, полноценной картины мира», - заявил ректор петербургского вуза.
Александр Запесоцкий отметил, что презрение студента к науке и интересам общества не совместимо с университетским образованием. Ректор подчеркнул, что сегодня человек отказывается от прививки, а завтра будет утверждать, что «Земля стоит на трех китах».
«Я не думаю, что ковид-диссиденты имеют право на университетский диплом», — добавил ректор.
Напомним, что ранее российские власти настоятельно рекомендовали студентам вузов сделать прививку от коронавируса, чтобы в новом учебном году им не пришлось переходить на дистанционное обучение.