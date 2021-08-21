США анонсировали новые санкции против России за использование яда «Новичок»
Власти США анонсировали дополнительные санкции в отношении России, связанные с отравлением и арестом оппозиционера Алексея Навального. Ориентировочно эти санкции вступят в силу после 7 сентября
Власти США анонсировали дополнительные санкции в отношении России, связанные с отравлением и арестом оппозиционера Алексея Навального. Ориентировочно эти санкции вступят в силу после 7 сентября.
В Белом доме сообщили, что эти санкции будут действовать как минимум год, а для их отмены российские власти должны доказать свой отказ от использования химического оружия и выплатить убытки Алексею Навальному.
В рамках санкций США вводят ограничения на экспорт товаров и технологий, связанных с ядерной и ракетной промышленностью. Также вводятся ограничения на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия и боеприпасов.
Власти США также ввели персональные санкции в отношении девяти сотрудников ФСБ. В черный список вошли глава Центра специальных техник Владимир Богданов, начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Алексей Седов, директор Института криминалистики спецслужбы Кирилла Васильева и его заместитель Станислав Макшаков, а также сотрудники ФСБ Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Константин Кудрявцев и бывший директор 27-го ЦНИИ Минобороны Артур Жиров. Санкции приурочены к «годовщине» отравления Алексея Навального боевым ядом «Новичок».
Фигурантов санкционного списка власти США считают причастными к отравлению оппозиционного политика.
Отдельно санкции введены против Института криминалистики и Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Министерства обороны.