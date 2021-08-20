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20 августа 2021, 21:57

Испания не пустила российские военные суда в свой порт

Власти Испании не пустили российские военные корабли в порт Сеута. В этом испанском полуэксклаве должны были дозаправиться и пополнить запасы продуктов большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательный буксир «Алтай»

Испания не пустила российские военные суда в свой порт
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Власти Испании не пустили российские военные корабли в порт Сеута. В этом испанском полуэксклаве должны были дозаправиться и пополнить запасы продуктов большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательный буксир «Алтай», а экипаж в собирался прогуляться по городу, сообщает издание DW.

Российские моряки направили специальный запрос еще в начале лета: они просили пустить суда ВМФ в период с 18 по 20 августа, однако в ответ МИД Испании затребовал сообщить информацию о целях захода и маршруте. Российская сторона не ответила на запрос, а испанская, соответственно, не дала разрешения на заход в Сеуту.

Решение испанских властей последовало после критики со стороны союзников, которые неоднократно высказали недовольство тем, что Испания регулярно разрешала заходить военными корабля России в свои порты, несмотря на политику санкций Евросоюза в отношении Кремля. Особенно часто это происходило в период с 2010 по 2016 годы – за это время российские корабли посетили Сеуту порядка 60 раз. Особое беспокойство высказывали в Лондоне: по мнению английских властей, российский флот мог бы воспользоваться стоянкой в Суете, чтобы провести разведку в отношении находящейся неподалеку британской базы ВМС в Гибралтаре.

Высказывались и другие возражения. Среди них – тот факт, что принимаемые Испанией корабли ВМФ России участвовали в сирийской операции.

В следующем году испанская столица принимает саммит НАТО, и
El Pais называет это обстоятельство одной из причин перемены в политике допуска российских судов.

По данным источника DW, обслуживание российского флота в Сеуте приносило местным службам немалый доход. В то же время Москва, как утверждается, еще пять лет назад предупредила Мадрид о том, что россияне не станут раскрывать планы своего флота из соображений секретности.

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