Минюст внес телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов
В список инагентов также попали «Важные истории», главный редактор этого издания Роман Анин, а также журналисты Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, Алеся Мараховская и Ирина Долинина
Министерство юстиции РФ включило телеканал «Дождь» в реестр СМИ–«иностранных агентов».
В список инагентов также попали «Важные истории», главный редактор этого издания Роман Анин, а также журналисты Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, Алеся Мараховская и Ирина Долинина.
Ранее объявить «Дождь» иностранным агентом просил Минюст глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
В реестр «инагентов» незадолго до выборов Госдуму также были внесены «Медуза», VTimes и The Insider, а издание «Проект» было объявлено нежелательной организацией в России. «Инагентами» власти объявили несколько журналистов «Проекта» и «Открытых медиа».
Кроме того, Роскомнадзор заблокировал сайты «МБХ медиа» и «Открытых медиа», после чего издания объявили о закрытии.