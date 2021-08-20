В Минздраве сообщили о росте заболеваемости COVID-19 среди детей
Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей, поскольку вирус стал намного агрессивней. В этой связи чиновник призвал граждан сделать прививку от COVID-19
Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей, поскольку вирус стал намного агрессивней. В этой связи чиновник призвал граждан сделать прививку от COVID-19.
«Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя. Мы, взрослые, должны сделать все то, что необходимо, чтобы защитить детей»,— заявил глава Минздрава, слова которого приводит ТАСС.
Российские медики в свою очередь отмечают рост случаев тяжелого течения коронавируса у детей, хотя в начале пандемии болезнь у них протекала чаще всего бессимптомно и легко. С распространением дельта-штамма ситуация изменилась, и в России уже были зафиксированы летальные случаи среди детей с ковидом. Так, «КоммерсантЪ» сообщает о смерти двухмесячного ребенка в Тульской области и двухлетней девочки в Волгоградской области.