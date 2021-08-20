Меню
Экономика
Безопасность – ничто, бизнес – все
20 августа 2021, 17:26

Wildberries пожаловался на давление со стороны иностранных платежных систем

В заявлении компании говорится, что Visa и Mastercard пригрозили российским банкам штрафами из-за решения Wildberries ввести комиссию в размере 2% за оплату товаров картами иностранных платежных систем

Wildberries пожаловался на давление со стороны иностранных платежных систем
Фото: ladyle.ru

Крупнейший в России интернет-магазин Wildberries пожаловался на давление со стороны зарубежных платежных систем на российские банки.

В заявлении компании говорится, что Visa и Mastercard пригрозили российским банкам штрафами из-за решения Wildberries ввести комиссию в размере 2% за оплату товаров картами иностранных платежных систем. При этом для покупателей, оплачивающих покупки картой МИР, через Систему быстрых платежей или SberPay, предусмотрены скидки.

Ранее представитель Visa заявил, что компания выступает против введения комиссии при оплате товаров и услуг той или иной картой.

В Wildberries в свою очередь заявили, что запугивание банков штрафными санкциями является проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке.

В Wildberries также заявили, что не вводили какие-либо дополнительные комиссии, так как тарифы формируются платежными системами, а не торговой площадкой. Онлайн-ретейлер отметил, что покупателям было предложено самим выбирать, как оплачивать свои покупки.

В заявлении интернет-магазина также указывается, что за границей подобные комиссии значительно ниже, что является «очевидным фактом дискриминации российского бизнеса».

Материалы по теме
Visa начала расследование из-за решения магазина Wildberries ввести комиссию в 2% при оплате картой
ФАС готовит законопроект об ограничении наценок на продукты питания
ФАС проверит «Пятерочку», «Магнит» и «Ленту» из-за жалоб граждан на рост цен
Сейчас на главной
В Минздраве сообщили о росте заболеваемости COVID-19 среди детей
коронавирус
В Минздраве сообщили о росте заболеваемости COVID-19 среди детей
Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей, поскольку вирус стал намного агрессивней. В этой связи чиновник призвал граждан сделать прививку от COVID-19
Владимир Зеленский: «Украина живет в present continuous. Мир — тоже»
Разговор был общий, и в «Вашингтон пост» уже появились некоторые его фрагменты. Я тоже цитирую все самое интересное — плюс вопросы, которые персонально предложила «Новая газета». Никакого их предварительного согласования не было, карантина — тем более, мобильники не отбирали
Великобритания в «годовщину» отравления Навального ввела санкции против сотрудников ФСБ
антироссийские санкции
Великобритания в «годовщину» отравления Навального ввела санкции против сотрудников ФСБ
Власти Великобритании ввели персональные санкции в отношении семерых сотрудников Федеральной службы безопасности России, которых подозревают в причастности в отравлению Алексея Навального боевым ядом «Новичок»
В России на фоне пандемии COVID-19 значительно подорожала похоронная атрибутика
ритуальные услуги
В России на фоне пандемии COVID-19 значительно подорожала похоронная атрибутика
Так, руководитель похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов сообщил, что производители гробов уведомили ритуальные агентства о повышении стоимости своей продукции на 30–60%
В Марий Эл лесные пожары угрожают населенным пунктам. Более 600 человек эвакуированы
лесные пожары
В Марий Эл лесные пожары угрожают населенным пунктам. Более 600 человек эвакуированы
Лесные пожары в Марий Эл начались из-за аномальной жары, а сейчас огонь угрожает поселкам Сосновый Бор (там находится резиденция главы региона), Шап и Студенк
Авторская колонка
В Афгане повторилась Россия 1917-го
Думаете осенью 17-го вся Россия была влюблена в большевиков? Хотя за несколько месяцев до этого большинство почти ничего о них не знало. Вовсе нет. Просто всем до тошноты надоел краснобай Керенский. Основным его занятием на посту премьера была организация митингов и выступления на них
Авдерин Валерий
Западные издания опубликовали статью Алексея Навального о коррупции
Алексей Навальный
Западные издания опубликовали статью Алексея Навального о коррупции
Западные издания The Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Le Monde опубликовали статью Алексея Навального, которую он написал по случаю годовщины своего отравления боевым ядом «Новичок»
Большинство российских учителей назвали школьную программу устаревшей
образование
Большинство российских учителей назвали школьную программу устаревшей
55% учителей заявили, что школьное образование «частично устарело», а 16% респондентов считают, что оно полностью устарело. Только 29% педагогов заявили, что школьное образование соответствует запросам учеников и рынка труда
Российские медработники пожаловались на переработку из-за вакцинации населения
вакцина от коронавируса
Российские медработники пожаловались на переработку из-за вакцинации населения
Согласно опросу, который проводился в мобильном приложении «Справочник врача», 81,4% медиков сообщили, что постоянно задерживаются на рабочем месте
Общество
Президент Франции попросил Путина освободить Навального
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил освободить из тюрьмы оппозиционера Алексея Навального
Компания Илона Маска анонсировала выпуск человекоподобного робота
роботы
Компания Илона Маска анонсировала выпуск человекоподобного робота
Разработчики рассказали, что робот будет оснащен системой искусственного интеллекта и набором датчиков, которые применяются в электромобилях, в частности, в Tesla
Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у граждан
банковское мошенничество
Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у граждан
Злоумышленники пугают своих жертв уголовным делом в случае звонка в банк в целях проверки. Мошенники по телефону заявляют гражданам, что в случае звонка в банк им якобы грозит ответственность
Потому что это слишком долгий и дорогостоящий процесс
коронавирус
Потому что это слишком долгий и дорогостоящий процесс
Российские специалисты объяснили отсутствие полноценного лекарства от коронавирусной инфекции тем, что это слишком долгий и дорогостоящий процесс
Во Франции лесные пожары нанесли серьезный урон местным виноделам
виноделы
Во Франции лесные пожары нанесли серьезный урон местным виноделам
Большая часть виноградников устояла перед пожарами, однако часть производителей в Провансе лишилась всей сельскохозяйственной техники и хозяйственных построек за несколько недель до сбора винограда
Американцы заподозрили Россию в проведении испытаний «летающего Чернобыля»
ядерные испытания
Американцы заподозрили Россию в проведении испытаний «летающего Чернобыля»
Американские СМИ сообщили о планах России провести новое испытание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, которую прозвали «летающим Чернобылем»
Международная федерация гимнастики признала судейство на Олимпиаде справедливым
олимпиада в токио
Международная федерация гимнастики признала судейство на Олимпиаде справедливым
Технический комитет подтвердил, что рейтинги и результаты соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в индивидуальном и командном многоборье были справедливыми и беспристрастными
Единороссов на переправе не меняют
мария бутина
Единороссов на переправе не меняют
Центризбирком отказался снимать с выборов в Госдуму кандидата от «Единой России» Марию Бутину. С соответствующим заявлением в комиссию обратилось кировское отделение КПРФ
Подмосковные пожарные разгромили СНТ по пути к месту крушения Ил-112В
крушение самолета
Подмосковные пожарные разгромили СНТ по пути к месту крушения Ил-112В
Жители подмосковного СНТ, расположенного недалеко от аэродрома Кубинка, пожаловались на действия пожарных, которые пытались через поселок проехать к месту крушения военно-транспортного самолета Ил-112В