Wildberries пожаловался на давление со стороны иностранных платежных систем
В заявлении компании говорится, что Visa и Mastercard пригрозили российским банкам штрафами из-за решения Wildberries ввести комиссию в размере 2% за оплату товаров картами иностранных платежных систем
Крупнейший в России интернет-магазин Wildberries пожаловался на давление со стороны зарубежных платежных систем на российские банки.
В заявлении компании говорится, что Visa и Mastercard пригрозили российским банкам штрафами из-за решения Wildberries ввести комиссию в размере 2% за оплату товаров картами иностранных платежных систем. При этом для покупателей, оплачивающих покупки картой МИР, через Систему быстрых платежей или SberPay, предусмотрены скидки.
Ранее представитель Visa заявил, что компания выступает против введения комиссии при оплате товаров и услуг той или иной картой.
В Wildberries в свою очередь заявили, что запугивание банков штрафными санкциями является проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке.
В Wildberries также заявили, что не вводили какие-либо дополнительные комиссии, так как тарифы формируются платежными системами, а не торговой площадкой. Онлайн-ретейлер отметил, что покупателям было предложено самим выбирать, как оплачивать свои покупки.
В заявлении интернет-магазина также указывается, что за границей подобные комиссии значительно ниже, что является «очевидным фактом дискриминации российского бизнеса».