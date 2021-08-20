Проживающие в Новой Зеландии россияне спустя год получили от МИДа загранпаспорта
Российские граждане, которые проживают в Новой Зеландии, спустя год получили от Министерства иностранных дел РФ заграничные паспорта взамен просроченных
Российские граждане, которые проживают в Новой Зеландии, спустя год получили от Министерства иностранных дел РФ заграничные паспорта взамен просроченных. Документы россиянам доставили после того, как о проблеме написали СМИ.
Одна из россиянок рассказала «Новой газете», что МИД РФ смог договориться с властями Новой Зеландии, чтобы сотрудник дипломатической почты смог передать паспорта в аэропорту без необходимости отбывать обязательный двухнедельный карантин. Женщина отметила, что дело сдвинулось с мертвой точки после того, как на ситуацию с паспортами обратили внимание журналисты.
Жительница Новой Зеландии сообщила, что проживающие в стране россияне (примерно 700 человек) с прошлой весны обращались в посольство и МИД, однако проблема не решалась. Российские власти отказывались посылать дипкурьеров в Новую Зеландию из-за введенного там двухнедельного карантина для всех прибывающих в страну. При этом сами россияне без загранпаспортов не могли получать госуслуги, делать крупные покупки, работать и посещать другие страны.
Примерно две недели назад некий сотрудник МИДа запросил у нее скан паспорта и сообщил, что новые загранпаспорта упакованы и готовы к отправке.