Великобритания в «годовщину» отравления Навального ввела санкции против сотрудников ФСБ
Власти Великобритании ввели персональные санкции в отношении семерых сотрудников Федеральной службы безопасности России, которых подозревают в причастности в отравлению Алексея Навального боевым ядом «Новичок»
Власти Великобритании ввели персональные санкции в отношении семерых сотрудников Федеральной службы безопасности России, которых подозревают в причастности в отравлению Алексея Навального боевым ядом «Новичок». Соответствующее решение было принято в годовщину покушения на оппозиционера.
Под санкции попали Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Станислав Макшаков и Алексей Седов. При этом в списке нет сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который признался в том, что Алексея Навального отравили российские спецслужбы.
Имена отравителей оппозиционера были установлены в ходе совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel. Покушение на политика осуществили сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ.