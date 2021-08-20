20 августа 2021, 14:54
На Камчатке еще один турист сорвался с вулкана. Мужчина выжил
В Камчатском крае еще один турист сорвался с вулкана. В ГУ МЧС по региону сообщили, что мужчина упал с уступа на высоте 800 метров
Фото: photocentra.ru
В Камчатском крае еще один турист сорвался с вулкана. В ГУ МЧС по региону сообщили, что мужчина упал с уступа на высоте 800 метров.
Инцидент произошел на вулкане Толбачик 20 августа. В МЧС позвонил мужчина и сообщил, что его напарнику необходима срочная эвакуация.
На место происшествия медики и спасатели прибыли на вертолете Ми-8
На место происшествия вылетели спасатели и медики на вертолете Ми-8. Туриста госпитализировали с травмой головы.
Напомним, что 17 августа на вулкане Ключевской во время спуска с высоты 4 тысячи метров сорвались два туриста - Александр Филяев и Андрей Закалин. Оба мужчины погибли. Позже стало известно, что Андрей Закалин является депутатом городской думы Железногорска Красноярского края.