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Общество
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20 августа 2021, 13:55

В России на фоне пандемии COVID-19 значительно подорожала похоронная атрибутика

Так, руководитель похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов сообщил, что производители гробов уведомили ритуальные агентства о повышении стоимости своей продукции на 30–60%

В России на фоне пандемии COVID-19 значительно подорожала похоронная атрибутика
Фото: khakasia.info

В России на фоне роста смертности от коронавируса значительно подорожала похоронная атрибутика - гробы, кресты, оградки и памятники.

Так, руководитель похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов сообщил «Коммерсанту», что производители гробов уведомили ритуальные агентства о повышении стоимости своей продукции на 30–60%. Если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба составляла не более 7 тысяч рублей, то в августе такой гроб стоит уже 9,2 тысячи рублей. Более дорогие гробы выросли в цене с 15 до 25 тысяч рублей.

Производители оградок сообщили, что металл еще в начале 2021 года закупался по цене 40–45 тысяч рублей за тонну, а теперь он стоит 110 тысяч рублей.

Участники рынка похоронных услуг отмечают, что столь резкое подорожание товаров зафиксировано впервые за последние 10 лет. Ранее стоимость похоронной атрибутики повышалась в пределах инфляции.

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