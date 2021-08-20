В России на фоне пандемии COVID-19 значительно подорожала похоронная атрибутика
Так, руководитель похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов сообщил, что производители гробов уведомили ритуальные агентства о повышении стоимости своей продукции на 30–60%
В России на фоне роста смертности от коронавируса значительно подорожала похоронная атрибутика - гробы, кресты, оградки и памятники.
Так, руководитель похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов сообщил «Коммерсанту», что производители гробов уведомили ритуальные агентства о повышении стоимости своей продукции на 30–60%. Если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба составляла не более 7 тысяч рублей, то в августе такой гроб стоит уже 9,2 тысячи рублей. Более дорогие гробы выросли в цене с 15 до 25 тысяч рублей.
Производители оградок сообщили, что металл еще в начале 2021 года закупался по цене 40–45 тысяч рублей за тонну, а теперь он стоит 110 тысяч рублей.
Участники рынка похоронных услуг отмечают, что столь резкое подорожание товаров зафиксировано впервые за последние 10 лет. Ранее стоимость похоронной атрибутики повышалась в пределах инфляции.