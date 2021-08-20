20 августа 2021, 13:23
В Марий Эл лесные пожары угрожают населенным пунктам. Более 600 человек эвакуированы
Лесные пожары в Марий Эл начались из-за аномальной жары, а сейчас огонь угрожает поселкам Сосновый Бор (там находится резиденция главы региона), Шап и Студенк
Фото: РИА Новости
В республике Марий Эл осложнилась ситуация с лесными пожарами. Огонь подошел к населенным пунктам, проводится эвакуация людей.
Телеграм-канал Mash сообщает, что лесные пожары в Марий Эл начались из-за аномальной жары, а сейчас огонь угрожает поселкам Сосновый Бор (там находится резиденция главы региона), Шап и Студенка.
Сотрудники МЧС эвакуировали из этих населенных пунктов примерно 634 человека (среди них 423 ребенка). Часть федеральной трассы «Вятка» на сегодняшний день перекрыта.