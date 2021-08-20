Западные издания опубликовали статью Алексея Навального о коррупции
Западные издания The Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Le Monde опубликовали статью Алексея Навального, которую он написал по случаю годовщины своего отравления боевым ядом «Новичок»
Западные издания The Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Le Monde опубликовали статью Алексея Навального, которую он написал по случаю годовщины своего отравления боевым ядом «Новичок». В его статье речь идет не только об покушении, но и о важности борьбы с коррупцией.
«Ровно год назад я не умер от отравления химическим оружием, и, кажется, немалую роль в том, что я выжил, сыграла коррупция. Поразив государственную систему России, коррупция поразила и спецслужбы. <...> Когда высшее руководство страны занято рэкетом и вымогательством у бизнеса, качество спецопераций [ФСБ] неизбежно страдает»,— говорится в статье оппозиционера, который после выздоровления и возвращения в Россию был отправлен в колонию по делу «Ив Роше».
Алексей Навальный пишет, что «автократы, которые хотят ограбить свой народ», в первую очередь берут под контроль суды, которые в свою очередь работают по принципу «услуга за услугу».
«Вот почему, когда я вернулся в Россию после лечения, меня прямо с самолета отправили в тюрьму», - отметил политик.
Навальный также пишет о том, что политики чаще всего говорят о таких проблемах, как война, бедность, миграция и т.д., но борьбу с коррупцией уволят на второй план, так как она «подразумевает переход на личности».
«Представьте себе встречу с Путиным по вопросу коррупции. <...> Самого богатого лидера, который обокрал свою страну, приглашают обсудить, как справиться с проблемой самого себя. Очень сложно, очень неудобно», — пояснил оппозиционер.
Алексей Навальный выразил мнение, что в борьбе с коррупцией должны принимать участие западные лидеры, поскольку «в 90% случаев украденное хранится на Западе». В этой связи политик в очередной раз призвал США и Евросоюз ввести санкции против олигархов из близкого окружения Путина, иначе «любая антикоррупционная риторика с Запада будет смотреться как пустая болтовня».