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20 августа 2021, 12:51

Большинство российских учителей назвали школьную программу устаревшей

55% учителей заявили, что школьное образование «частично устарело», а 16% респондентов считают, что оно полностью устарело. Только 29% педагогов заявили, что школьное образование соответствует запросам учеников и рынка труда

Большинство российских учителей назвали школьную программу устаревшей
Фото: simferopol.bezformata.com

Большинство российских учителей считают систему школьного образования в России устаревшей.

70% опрошенных компанией «ЯКласс» педагогов заявили, что современная образовательная система не отвечает требованием учащихся.

55% учителей заявили, что школьное образование «частично устарело», а 16% респондентов считают, что  оно полностью устарело. Только 29% педагогов заявили, что школьное образование соответствует запросам учеников и рынка труда.

Основным недостатком современного школьного образования учителя назвали ненормированную нагрузку на преподавателей, в том числе административную, а также нагрузку на учащихся. Педагоги говорят, что школьников сейчас не образовывают, а «натаскивают» на сдачу ЕГЭ.

Учителя также считают, что в школьную программу неплохо было бы добавить такие дисциплины, как психология, финансовая и цифровая грамотность, инновационные технологии, эмоциональный интеллект и креативные техники, сообщает Znak.com.

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