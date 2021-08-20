Большинство российских учителей назвали школьную программу устаревшей
55% учителей заявили, что школьное образование «частично устарело», а 16% респондентов считают, что оно полностью устарело. Только 29% педагогов заявили, что школьное образование соответствует запросам учеников и рынка труда
Большинство российских учителей считают систему школьного образования в России устаревшей.
70% опрошенных компанией «ЯКласс» педагогов заявили, что современная образовательная система не отвечает требованием учащихся.
55% учителей заявили, что школьное образование «частично устарело», а 16% респондентов считают, что оно полностью устарело. Только 29% педагогов заявили, что школьное образование соответствует запросам учеников и рынка труда.
Основным недостатком современного школьного образования учителя назвали ненормированную нагрузку на преподавателей, в том числе административную, а также нагрузку на учащихся. Педагоги говорят, что школьников сейчас не образовывают, а «натаскивают» на сдачу ЕГЭ.
Учителя также считают, что в школьную программу неплохо было бы добавить такие дисциплины, как психология, финансовая и цифровая грамотность, инновационные технологии, эмоциональный интеллект и креативные техники, сообщает Znak.com.