Российские медработники пожаловались на переработку из-за вакцинации населения
Согласно опросу, который проводился в мобильном приложении «Справочник врача», 81,4% медиков сообщили, что постоянно задерживаются на рабочем месте
Российские медработники, которые участвуют в кампании по вакцинации населения от коронавируса, пожаловались на переработки.
Согласно опросу, который проводился в мобильном приложении «Справочник врача», 81,4% медиков сообщили, что постоянно задерживаются на рабочем месте.
22,8% опрошенных заявили, что задерживаются на час, 23,6% — на два часа, 35% — больше чем на три часа. Вовремя уходят с работы домой только 18,6% медиков, сообщает РБК.
55,7% медработников назвали основной причиной переработок большой объем бумажной работы. 53,9% респондентов пожаловались на нехватку кадров, а 36,5% - на большое число пациентов.
Еще 66,6% медиков заявили, что вакцинация от COVID-19 негативно влияет на оказание медицинской помощи.
Напомним, что в России темпы вакцинации от коронавируса значительно выросли в конце июня, когда во многих регионах были введены обязательные прививки для ряда категорий граждан.