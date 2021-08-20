20 августа 2021, 11:54
Президент Франции в телефонном разговоре попросил Путина освободить Навального
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил освободить из тюрьмы оппозиционера Алексея Навального
Фото: Twitter/zloy_odessit
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил освободить из тюрьмы оппозиционера Алексея Навального.
В Елисейском дворце сообщили, что президент Макрон среди прочего призвал Путина освободить Навального «в соответствии с решением Европейского суда по правам человека».
Между тем, пресс-служба Кремля не сообщила о том, что во время переговоров Макрона и Путина речь шла об оппозиционере Навальном и его уголовном преследовании.