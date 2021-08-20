Компания Илона Маска анонсировала выпуск человекоподобного робота
Разработчики рассказали, что робот будет оснащен системой искусственного интеллекта и набором датчиков, которые применяются в электромобилях, в частности, в Tesla
Компания Tesla Илона Маска планирует в следующем году представить прототип робота-гуманоида Tesla Bot.
Разработчики рассказали, что робот будет оснащен системой искусственного интеллекта и набором датчиков, которые применяются в электромобилях, в частности, в Tesla.
Илон Маск в своем выступлении на Дне искусственного интеллекта заявил, что Tesla и сейчас является крупнейшим в мире производителем роботов, а также лидером в сфере робототехники. Поэтому «было бы логично облечь в человекоподобную форму».
Робот Tesla Bot изготовят высотой 172 сантиметров (средний человеческий рост), а его вес составит около 57 килограммов. Вместо лица у робота будет монитор, на который будет выводиться полезная информация.
Tesla Bot сможет передвигаться со скоростью 8 километров в час и поднимать предметы весом до 20 кг.
«Предполагается, что он будет дружелюбным», — добавил Илон Маск.