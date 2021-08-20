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20 августа 2021, 10:59

В Кемерово чиновники предложили инвалиду-колясочнику жилье площадью 6 кв.м

В Кемерово чиновники предложили инвалиду-колясочнику Александру Бодулину жилье площадью всего 6 квадратных метров. В настоящее время пенсионер живет в аварийном доме в Кировском районе

В Кемерово чиновники предложили инвалиду-колясочнику жилье площадью 6 кв.м
Фото: nnovgorod.bezformata.com

В Кемерово чиновники предложили инвалиду-колясочнику Александру Бодулину жилье площадью всего 6 квадратных метров.

В настоящее время пенсионер живет в аварийном доме в Кировском районе. В его доме нет пандуса, туалета и канализации. После того, как об этом написали кемеровские СМИ, чиновники провели проверку и предложили инвалиду новую жилплощадь.

По данным издания «Сибдепо», власти предложили мужчине квартиру площадью всего 6 кв.м. на двоих с супругой, что меньше нормы (28 кв.м для пожилой пары - ред.).

«Это издевательство! Я туда даже если на коляске заеду, то не развернусь. У Навального в тюрьме камера больше! Зачем смеяться то?» — возмутился Александр Бодулин.

Пенсионер от предложения чиновников отказался. При этом по плану властей расселение аварийного дома, в котором сейчас проживает Бодулин, запланировано на  2022 по 2025 гг.

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