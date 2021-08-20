В Кемерово чиновники предложили инвалиду-колясочнику жилье площадью 6 кв.м
В Кемерово чиновники предложили инвалиду-колясочнику Александру Бодулину жилье площадью всего 6 квадратных метров. В настоящее время пенсионер живет в аварийном доме в Кировском районе
В Кемерово чиновники предложили инвалиду-колясочнику Александру Бодулину жилье площадью всего 6 квадратных метров.
В настоящее время пенсионер живет в аварийном доме в Кировском районе. В его доме нет пандуса, туалета и канализации. После того, как об этом написали кемеровские СМИ, чиновники провели проверку и предложили инвалиду новую жилплощадь.
По данным издания «Сибдепо», власти предложили мужчине квартиру площадью всего 6 кв.м. на двоих с супругой, что меньше нормы (28 кв.м для пожилой пары - ред.).
«Это издевательство! Я туда даже если на коляске заеду, то не развернусь. У Навального в тюрьме камера больше! Зачем смеяться то?» — возмутился Александр Бодулин.
Пенсионер от предложения чиновников отказался. При этом по плану властей расселение аварийного дома, в котором сейчас проживает Бодулин, запланировано на 2022 по 2025 гг.