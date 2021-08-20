20 августа 2021, 09:56
Боевики «Талибана» убили родственника журналиста Deutsche Welle
Боевики движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) убили близкого родственника журналиста Deutsche Welle (DW)
Фото: AFP
Боевики движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) убили близкого родственника журналиста Deutsche Welle (DW).
Издание пишет, что талибы искали самого репортера, который уже успел уехать в Германию. Журналиста боевики не нашли, поэтому совершили нападение на его родственников. Один из них был убит, а второй ранен. Другие члены семьи журналиста спаслись.
В редакции DW считают, что талибы целенаправлено выслеживают журналистов с целью расправы над ними.