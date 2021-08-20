Московское метро из-за пандемии лишилось 26,8 млрд рублей платежей за перевозки
Поступления от продажи услуг «Московского метрополитена» по итогам 2020 года, на который пришлись самые жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса, сократились на 26,8 млрд рублей (или 32%)
Поступления от продажи услуг «Московского метрополитена» по итогам 2020 года, на который пришлись самые жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса, сократились на 26,8 млрд рублей (или 32%) по сравнению с показателем 2019 года. Общий объем поступлений составил 56 млрд рублей.
Поступления в «Мосгортрансе» за пандемийный 2020 год сократились на 29,6% или на 5,8 млрд рублей. Их общий объем составил 13,8 млрд рублей.
По данным Дептранса Москвы, в прошлом году пассажиропоток в столичном общественном транспорте сократился на 37% из-за карантинных ограничений, перевода работников на удаленку и введения пропускной системы.
С целью компенсации выпадающих доходов московское правительство увеличило помощь обеим компаниям. Так, метрополитену выделили денег на 70% больше, чем в 2019 году (98,9 млрд рублей), а «Мосгортрансу» - на 64% больше (30,9 млрд рублей), сообщает РБК.