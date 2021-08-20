Российские мошенники придумали новый способ вымогательства денег у граждан
Злоумышленники пугают своих жертв уголовным делом в случае звонка в банк в целях проверки. Мошенники по телефону заявляют гражданам, что в случае звонка в банк им якобы грозит ответственность
Российские мошенники стали использовать новую уловку, чтобы вынудить доверчивых граждан перевести свои деньги на их счета.
Как рассказала РИА Новости глава проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева, злоумышленники пугают своих жертв уголовным делом в случае звонка в банк в целях проверки. Мошенники по телефону заявляют гражданам, что в случае звонка в банк им якобы грозит ответственность «за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ».
Также мошенники активно подделывают письма Центробанка, удостоверения его сотрудников, прокуратуры, Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Пенсионного фонда и других органов власти, чтобы ввести с заблуждение своих жертв. При этом в таких письмах отсутствуют номера телефонов и фишинговых ссылок, но есть только номер счета, на который надо перевести деньги для их сохранности на момент «обновления лицевого счета».
В свою очередь в Центробанке рекомендовали россиянам сразу же заканчивать телефонный разговор с людьми, которые представляются им сотрудниками ЦБ, так как работники этой организации не уполномочены вести дела с физическими лицами.