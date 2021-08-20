20 августа 2021, 04:23
В Роспотребнадзоре назвали причину отсутствия полноценного лекарства от коронавируса
Российские специалисты объяснили отсутствие полноценного лекарства от коронавирусной инфекции тем, что это слишком долгий и дорогостоящий процесс
Фото: vyksavkurse.ru
Российские специалисты объяснили отсутствие полноценного лекарства от коронавирусной инфекции тем, что это слишком долгий и дорогостоящий процесс. Причем этот процесс может быть свернут, если заболевание признают сезонным.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил РИА Новости, что работы по созданию лекарства от COVID-19 ведутся, что помимо создания самого вещества нужно подобрать концентрацию и дозу. Именно поэтому путь создания лекарства от болезни более продолжительный, чем при создании вакцины от нее.
Горелов в качестве примера привел корь и бешенство, лекарств против которых до сих пор нет. При этом эти болезни успешно профилактируют вакцинацией.