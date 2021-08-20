Оппозиционер Андрей Пивоваров попросил Сергея Кириенко поручиться за него на время выборов в Госдуму
Бывший директор «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной в РФ) Андрей Пивоваров, который находится под арестом, написал открытое письмо к первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко
Бывший директор «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной в РФ) Андрей Пивоваров, который находится под арестом, написал открытое письмо к первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко. В письме он попросил кремлевского чиновника поручиться за него на время предвыборной кампании в Госдуму, сообщает «КоммерсантЪ».
«Ваше поручительство, уверен, станет убедительным аргументом для суда, чтобы избрать мне подписку о невыезде или залог», - написал оппозиционер и пообещал «не сбегать», а после выборов «вернуться в тюрьму».
Андрей Пивоваров также называет Сергей Кириенко «бывшим однопартийцем» по Союзу правых сил (СПС) и подчеркивает, что он агитировал за него на выборах 1999 года.
«Спустя 20 лет вы занимаете высокий кремлевский пост, а я — за решеткой за оппозиционную деятельность», — констатирует политик.
Напомним, что Андрей Пивоваров обвиняется в осуществлении деятельности нежелательной организации. Сейчас политик находится в СИЗО.