20 августа 2021, 02:40
Российский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин стал худшим пилотом сезона
Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, выступающий за команду Haas, признан худшим гонщиком первой части нынешнего спортивного сезона.
Фото: metaratings.ru
Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, выступающий за команду Haas, признан худшим гонщиком первой части нынешнего спортивного сезона. Напомним, что Никита Мазепин приходится сыном миллиардеру и владельцу «Уралхима» Дмитрию Мазепину.
Издание The Race составило рейтинг пилотов «Формулы-1» по итогам 11 гонок. Россиянин Никита Мазепин занял последнее 20-е место в этом рейтинге.
Журналист издания Эд Стро отметил, что на рейтинг российского гонщика повлиял его слабый темп по ходу квалификаций и гонок, хотя у него было и несколько ярких эпизодов.
Первые три места в рейтинге заняли пилот Red Bull Макс Ферстаппен, гонщик McLaren Ландо Норрис и гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон.