Роскомнадзор потребовал от Apple удалить приложение «Навальный» из AppStore
Соратники Алексея Навального опубликовали письмо РКН, в котором говорится, что приложение «Навальный» используется «для пропаганды деятельности и реализации мероприятий экстремистских организаций»
Роскомнадзор отправил американской компании Apple письмо с требованием удалить приложение «Навальный» из магазина App Store. Свое требование надзорное ведомство аргументировало тем, что деятельность организаций, связанных с оппозиционером, была признана экстремистской и запрещена в России.
Соратники Алексея Навального опубликовали письмо РКН, в котором говорится, что приложение «Навальный» используется «для пропаганды деятельности и реализации мероприятий экстремистских организаций».
Команда оппозиционера сейчас ожидает ответа от Apple на требование российских властей. «Это важный рубеж для Apple — пойдут ли они на поводу у российских властей. Мы очень надеемся, что этого не случится», - отметили соратники Навального.
Напомним, что Роскомнадзор уже заблокировал более 30 ресурсов, связанных с Алексеем Навальным, его проектами и его соратниками.